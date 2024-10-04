Muhtarlar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için gönderilen 150 adet konteyner Başbakanlığa teslim edildi

Türk Kızılay tarafından Muhtarlar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı için gönderilen 150 adet konteyner Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla Gazimağusa Serbest Limanı’nda teslim alındı.

Teslim sırasında, Başbakan'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer de hazır bulundu. AFAD’ın envanterinde bulunan konteynerler Başbakanlığa teslim edildi.

- Muhtarlar modern çalışma ofislerine kavuşacak

Proje ile devlet teşkilatının temelini oluşturan muhtarlıkların modern imkanlarla donatılmış muhtarlık ofislerinde vatandaşlara hizmet verebilmeleri için, halihazırda muhtarlık binası bulunmayan muhtarlıklara 110 konteyner ofis sağlanmış olacak.

Ayrıca olası bir deprem felaketine önceden tedbir almak amaçlı Türk Kızılay’ı ve AFAD, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına 1+1 ev niteliğinde hazırlanmış 40 adet konteyner ev de hibe etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın somut bir tezahürünün daha gerçekleştiğini vurgulayan yetkililer, Kıbrıs Türkü’nün gelirine uygun ama nitelikli konutlara sahip olabilmesi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Geçen günlerde Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yapılan görüşmelerde, KKTC’de sosyal konut inşaatına öncelik vermek üzere, ilerleyen dönemde uzmanların gerekli incelemelerde ve görüşmelerde bulunmak üzere KKTC’ye geleceği ifade edilmişti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu ve güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ifade etti. Başbakan Üstel, KKTC’yi dünyaya hazırlamak için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde toplantılar yapıp, büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Hükümete geldikleri günden beri muhtarlarla yaptıkları istişareler çerçevesinde bazı sıkıntılar olduğunu gördüklerini dile getiren Üstel, İrsen Küçük’ün Başbakanlığı döneminde ilk defa muhtarlara asgari ücretin yüzde 75’i oranında bir tahsisat çıkarıldığını hatırlattı.

Kendi döneminde gelen şikayetler üzerine yüzde 75’i, yüzde 95 seviyelerine çektiklerine dikkat çeken Üstel, muhtarlara daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak için İçişleri Bakanı ile birlikte girişim yaptıklarını söyledi.

Bütçe imkanları dahilinde bazı muhtarlara olanaklar sağlanabildiğini, bazılarına sağlanamadığını kaydeden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile yaptıkları istişarelerde, TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin de girişimleriyle Kızılay üzerinden muhtarlara 110 tane prefabrik konteyner getirildiğini belirtti. Üstel, bugünden itibaren muhtarlara dağıtımın yapılacağını da ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs’ı dijital çağa hazırlıyoruz” diyen Üstel, süratli bir şekilde bürokrasi engellerini aşmak ve daha çağdaş bir KKTC oluşturmak için her geçen gün çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

-“KKTC’yi daha da etkili tanıtmak için anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola yürüyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM 79’uncu Genel Kurulu’nda, üçüncü kez “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yaptığına işaret eden Üstel, “Önümüzde güzel bir yol var. KKTC’yi daha da etkili tanıtmak için anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola yürüyoruz” diye konuştu.

Başbakan Üstel, KKTC’yi çağın gerisinde bırakmamak, dünyaya en iyi şekilde hazırlamak ve bir çekim merkezi oluşturmak adına, anavatan Türkiye ile yapılan iktisadi ve mali iş birliği protokolleriyle turizm, eğitim, altyapı ve ülkenin ihtiyacı olan büyük projelerin gerçekleşmesi için adımlar attıklarını kaydetti. Başbakan Üstel, 2025 yılında KKTC’yi daha iyi noktalara getireceklerine inanç belirtti.

Gazze’de savaşın bir senedir devam ettiğini, Lübnan’a sıçradığını, İran’ın da devreye girdiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Güney komşumuz barut fıçısı, iki tane İngiliz üsleri, diğer ülkelerin savaş gemilerini ve savaş uçaklarını barındırdıkları bir bölge” dedi.

“Biz anavatanımızla et ve tırnak gibiyiz, birbirimizden ayrılmayız” vurgusu yapan Üstel, anavatan Türkiye’nin katkılarıyla 49 yıl sonra muhtarlara çalışma ofisi hazırlandığını dile getirdi.

Her zaman KKTC’nin yanında olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Türk Kızılay’ına teşekkür eden Üstel, ücretsiz olarak konteynerlerin KKTC’ye taşınmasını sağlayan şirketlere de teşekkürlerini sundu.

-Saygılı

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ise, KKTC’ye, Türkiye’den selam getirdiklerin belirterek, konuşmasına başladı.

Kızılay ve AFAD’ın öncülüğünde muhtarların kapasitesinin artırılması konusunda, TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin katkıları ve Başbakan Üstel’in desteğiyle konteynerlerin adaya indiğini dile getiren Saygılı, KKTC’de daha kapasiteli bir kızılay için gayret göstereceklerini söyledi.

-Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da, “Bugün bizim için çok önemli bir gün” diyerek, 49 yıldır binası olmayan 110 tane muhtar olduğunu dile getirdi.

Başbakan Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türk Kızılay’ı ve AFAD’a teşekkür eden Darbaz, e-devlete geçme hazırlığı yapılırken, konteynerlerin hızlı bir şekilde getirilip, tamamlanmaya doğru ilerlemesinden çok mutlu olduğunu belirtti.

Darbaz, emeği geçen herkese teşekkür etti.