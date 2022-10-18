Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Darbaz, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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18/10/2022

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Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Darbaz, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Darbaz, yayımladığı mesajda, ülkenin temel taşı, demokrasinin vazgeçilmezi, yerelden yönetimin ilk uygulayıcısı ve tüm kurum ve kuruluşların halk ile bağı olan muhtarların çaba ve gayretlerinin takdir ile karşılandığını kaydetti.

Seçilmiş olan  muhtarların gerçek muhtar kimliğine ve itibarına kavuşması için gereken çalışmaların yapılması için gayret gösterildiğini ve bu anlamda gözle görülür gelişmeler yaşandığını belirten Darbaz, şöyle devam etti:

 “Var olan muhtarlarımız ve önümüzdeki günlerde yeni seçilecek olan muhtarlarımız ile tüm halkımız, kurum ve kuruluşlar ile bağlarımızı daha da güçlendirip ülkemiz ve toplumumuz için çok daha verimli ve güzel işler yapacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Bu günün anlamı vesilesi ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar; sağlık, mutluluk ve huzurlu günler diler; görevlerinde başarılar ve kolaylıklar temenni ederim.”

18/10/2022 16:52
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TAGS: Muhtarlar Derneği, Darbaz, Muhtarlar Günü
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