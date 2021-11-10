Muhtarlar Derneği ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği

Muhtarlar Derneği ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında

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10/11/2021

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Muhtarlar Derneği ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği

Muhtarlar Derneği ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında, insani yardım, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarında ortak dayanışma sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa Muhtarlar Derneği lokalinde pazartesi saat 13.00’te imzalanan protokole, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz imza koydu.

Protokolle, özelde Lefke Bölgesi genelde ülke sınırları içerisinde ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki bireylerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılacak yardımlar konusunda dayanışma ve bilgi alışverişi sağlanması hedefleniyor.

10/11/2021 14:07
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TAGS: Muhtarlar Derneği, Lefke Yardım, Halk Derneği, iş birliği
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