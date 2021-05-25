Muhtarlar Derneği’nden çağrı…

ads ads ads ads
25/05/2021

ads
ads
ads
Muhtarlar Derneği’nden çağrı…

KKTC Muhtarlar Derneği, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının “ivedilikle açılması” çağrısında bulundu.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerekli Kovid-19 tedbirlerinin alınarak iki taraf arasındaki geçiş kapılarının ivedilikle açılması çağrısında bulunuldu.

Akay Darbaz, ekonomik açıdan birçok işletmenin ve esnafın “zor durumda” olduğunu ve geçiş kapılarının kapalı olduğu dönemde “Güney Kıbrıs kaynaklı sağlanan ekonominin öneminin daha da netleştiğini” söyledi.

Darbaz, özellikle küçük esnafın ve sınır bölgelerine yakın işletmelerin “bu süreçte çok kan kaybettiğini” ifade ederek, Kovid-19 tedbirleri alınarak kapıların açılmasının önemini yineledi.

 

 

25/05/2021 18:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Muhtarlar Derneği’nden çağrı…, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.