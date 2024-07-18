Muhtaroğlu güven tazeleyecek

Futbol camiasının bilgisine,

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nin 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlık için aday olduğumu bildiririm. Geride kalan 2 yıllık sürede derneğimizin kurumsallaşması, hakem haklarının korunması ve paydaşlarımızla olan iletişimlerimiz konusunda olumlu adımlar attık. Bu süre zarfında gerek hakem ücretleri, gerek hakemlerin giyim kuşam ve malzemeleri, elektronik araç ve gereçleri konusunda bir süredir yaşadığımız sıkıntıları büyük oranda aştık ve son iki sezonda bu konuda sıkıntı yaşamadık. Tüm bunların yanında en çok önem verdiğimiz konu olan eğitim konusunda Merkez Hakem Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile birlikte olumlu işler yaptık ve hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve saha komiserlerimizin eğitimleri konusuna ağırlık verdik.

Yeni dönemde işimizin kolay olmadığının farkında olarak yeniden yönetimdeki arkadaşlarım ile birlikte bu göreve talip olma kararı verdik. Bu dönem içerisinde yine özveri ile hakemlerimizin, gözlemcilerimizin ve saha komiserlerimizin çalışma şartlarını, imkanlarını, haklarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıp ülke futboluna katkı koymayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda futbol camiası içerisinde tüm paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

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