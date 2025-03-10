Muhtaroğlu, son kitabı “Yaseminin Gözyaşları”nı Adana’da tanıttı

Şair-yazar Zafer Muhtaroğlu son kitabı "Yaseminin Gözyaşları"nı Adana'da tanıttı.

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10/03/2025

Muhtaroğlu, son kitabı “Yaseminin Gözyaşları”nı Adana’da tanıttı

Şair-yazar Zafer Muhtaroğlu son kitabı "Yaseminin Gözyaşları"nı Adana'da tanıttı.

Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu'nun düzenlediği 6. Berna Ateşoğlu Sanat Günleri’ne davet edilen Zafer Muhtaroğlu, Adanalı sanatseverlerin katıldığı etkinlikte kitabını tanıtarak imzaladı.

Altınoran şiir grubunun tiyatral bir mizansenle düzenlediği şiir okuma etkinliğinde Zafer Muhtaroğlu'nun şiirleri okundu.

Etkinlik sonrasında sanatseverlere kısa bir konuşma yapan Zafer Muhtaroğlu hüzün yüklü şiirlerinden dolayı izleyicilerin gözlerinde oluşan gözyaşı damlacıkları için onlardan özür diledi ve katılımcılara teşekkür etti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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