Muhtemelen ilk kez duyacaksınız!

Doğası gereği öğrenme isteğiyle dolup taşan insanoğluna yeni bilgiler öğrenmek her zaman cazip gelmiştir. Bitkilerden, hayvanlar alemine, uzaydan, genel kültür konularına uzanan duyduğunuza çok şaşıracağınız ilginç bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri…

Bilginin sınırsız olduğunu bilsek de hayatımıza devam ettikçe birçok şaşırtıcı gerçek ile karşı karşıya kalmaya ve merak etmeye devam ederiz. Duyduğunuzda bu bilgilerin gerçek olduğuna inanamayabilirsiniz. İşte bilgi hazinenize katkı sağlayacak birbirinden şaşırtıcı ilginç bilgiler...

-Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.

-Dünya'da üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur.

-Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen ve okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri!

-Evrendeki bilinen en yüksek dağ Mars'ta bulunmaktadır. Dev volkan Olympus Dağı (Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en yüksek dağdır.

-Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambudur. Bambular bir günde 90 cm kadar uzayabilirler.

-Dünya üzerindeki en tehlikeli hayvan sivrisinektir. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısının ölüm sebebi dişi sivrisineklerdir.

-Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir.

-Çin Seddi uzaydan görülemezken, Çin'deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir.

-Dünya üzerinde açılan en derin delik, Sakharin-1 kuyusudur ve 12.4 kilometre derinliğe inmiştir.

-Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır.

-Kangurular geri geri yürüyemezler.

-Yaşayan en büyük mantar olan Armillaria Ostoyae 890 hektarlık bir alan kaplamaktadır.

-Sabahları elma yemek, kahve içmekten daha fazla uykunuzu açar.

-Günümüzde bir USB bellek Apollo Uzay Aracı'nın Ay'a gitmek için kullandığı bilgisayar sisteminden çok daha güçlüdür.

-Mars ve Jüpiter arasında Ceres isimli bir cüce gezegen bulunur. Bu gezegen Güneş'e en yakın cüce gezegendir.

-Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.

-Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

-Antarktika'daki toplam buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir.

-Sivrisinek kovucu spreyler aslında sivrisineklere rahatsızlık verip yaklaşmasını engellemez, Sivrisineklerin alıcılarını bloke eder ve insanları bir anlamda gizler.

-Kelebekler ayakları ile tat alırlar.

-Dolmalık biberin arkasındaki çıkıntı 3 ise erkek, 4 ise dişidir. Erkek olan pişirmeye, dişi olan ise çiğ yemeye uygundur.

-Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazladır.

-Sadece elinizi kullanarak açı derecelerini bilebilirsiniz. Parmaklarınızı açarak serçe parmağınız alt tarafa gelecek şekilde döndürün. Başparmağınız ile serçe parmak arasındaki açı 90° olacakken, diğerleri de sırasıyla 30°, 45° ve 60° olacaktır.

-Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla.

-Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybetmektedir.

-Güneş sisteminde bulunan gezegenler arasında sadece Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur.

-Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir.

-Bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir.

-Derin sularda 180 balık türü hiç ışık yüzü görmeden büyüyerek yaşamını sürdürür.

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09/11/2022 23:22