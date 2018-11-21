Muhterem Nur muamması

Hayatını emekli maaşı ve kira paralarıyla geçirdiğini söyleyen Nur’un yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından izlenen Müslüm filminden para almadığını söylemesinin ardından programa filmin yapımcısı Mustafa Uslu bağlanmış ve “Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım ile anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur” şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı.

MUSTAFA USLU CEPHESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından kendisini çok net ifade edemediğini düşünen yapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımı takipçilerine ulaştırdı ve altına da konuyla ilgili olarak şu satırları düştü:

“Paranın rengini bile bilmeyen bir dervişin ‘Müslüm Gürses’in’ hayatını konu alan filmle ilgili son günlerde polemik konusu olan, maddi konular beni derinden üzmüştür. Tanıştığım il günden beri Muhterem Nur hanımefendiyi Muhterem Anne olarak görmekteyim. Tarafımdan Muhterem Anne’ye maddi ve manevi her konuda ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Tahminimce filmin başarısına gölge düşürmeye çalışan kişi ve kişilerin aslı olmayan bu tür yorumlarının sebebi ya gündeme gelmek ya da filme zarar vermektir. Tekrar belirtiyorum; Muhterem Annem’in her türlü maddi ve manevi haklarının sonuna kadar korunması benim görevimdir. Saygılar, Mustafa Uslu…

“Paranın rengini bile bilmeyen bir dervişin ‘Müslüm Gürses’in’ hayatını konu alan filmle ilgili son günlerde polemik konusu olan, maddi konular beni derinden üzmüştür. Tanıştığım il günden beri Muhterem Nur hanımefendiyi Muhterem Anne olarak görmekteyim. Tarafımdan Muhterem Anne’ye maddi ve manevi her konuda ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Tahminimce filmin başarısına gölge düşürmeye çalışan kişi ve kişilerin aslı olmayan bu tür yorumlarının sebebi ya gündeme gelmek ya da filme zarar vermektir. Tekrar belirtiyorum; Muhterem Annem’in her türlü maddi ve manevi haklarının sonuna kadar korunması benim görevimdir. Saygılar, Mustafa Uslu…