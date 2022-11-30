Muhteşem kariyere 3 ay ara!

Milli takımda defalarca maça çıkan, bir çok kulüple şampiyonluklar yaşayan, yüzlerce gole imza atan Kemal Uçaner, bir maçta yaşanan kavga nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bir dönem ülkenin en değerli futbolcular arasında gösterilen Kemal Uçaner, maçta yaşanan kavga nedeniyle hapiste yatacak. Girne’de 11 Mart 2020 tarihinde oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği Futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından “vahim zarar, kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ithal-i lisan ve uygunsuz davranış suçlarından tutuklanan sanıklardan Kemal Uçaner aleyhindeki karar Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Sanık Kemal Uçaner, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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30/11/2022 21:20