Muhteşem maç Galatasaray'ın

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 penaltının çıktığı maçta Galatasaray 2-1 geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Mücadelenin 3. dakikasında Galatasaray Nelson ile öne geçti. Göztepe ilk yarı bitimine dakikalar kala penaltı kazandı. Topu filelere gönderen Ndiaye eşitliği sağladı. İkinci yarıda Göztepe, VAR incelemesinin ardından 68. dakikada tekrar penaltı kazandı ve Ndiaye Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 85. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Gomis eşitliği sağladı. Galatasaray 90+1. dakikada tekrar penaltı kazandı. Göztepe'de Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Var incelemesi sonrası penaltı ve kırmızı kart iptal edildi. Baskısını sürdüren Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 90+6. dakikada penaltı kazandı. Gomis topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı. Ve bu Galatasaray ligde 14 maç sonra üç puan kazandı.

Sarı - kırmızılı ekip , Domenec Torrent yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Gomis ise Galatasaray formasıyla ilk gollerini attı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

İlk yarının önemli anları

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.

İkinci yarının önemli anları

53. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mustafa Muhammet'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Angel'in kafa vuruşunda kaleci Pena'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Bayram'a çarpan topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top üstten auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğine karar verip 68. dakikada penaltı kararı verdi. Atışı 70. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

83. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası Atınç ve Arslanagic'in uzaklaştırdığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledi. Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 87. dakikada kullanan Gomis takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2.

90+1. dakikada ceza sahasındaki Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahale ettiği topun ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Arslanagic'e ikinci kez sarı kart ve kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonda penaltı olmadığına hükmeden Arda Kardeşler, Arslanagic'in ikinci sarı kartını iptal etti.

90+4. dakikada Berkan Emir ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Arda Kardeşler VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 90+9. dakikada kullanan Gomis takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.

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21/02/2022 21:41