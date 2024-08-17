Muhteşem “River Square” Açılışı ile İskele'ye Yeni Bir Soluk Geldi

İskele Long Beach bölgesinin eşsiz projelerinden olan Riverside Life Residence, River Square’ı rezidans yaşamının bir parçası olan mağazaları, kafeleri, market ve restoranı ile hizmete ve bölge halkının beğenisine açtı.

Karnaval havasında yapılan açılış etkinliğine birçok davetlinin yanında bölge halkının da katılımı ile bölgede eşsiz bir konuma sahip River Square’da GloriaJean’s cafe, Kaner Brand House, Shine Optik, The Hunger Restaurant, JunoMarket ve Burla Jewelery’nin de resmi açılışları yapılarak hizmete girdi.

Bir açıdan da toplu açılış töreni havasında geçen etkinlikte konuşma yapan Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan 2000'li yılların başında bölgeye ilk gelen inşaat şirketi olarak bölgenin bir çok yatırımdan ve sosyal imkandan uzak olduğunu gördüklerini ve yaşam alanları inşa ederken sadece barınma ihtiyacına değil sosyalleşme, alışveriş yapma ve daha bir çok imkanın da aynı zamanda sağlanması için emek vermenin ve bunların sonuçlarını mutlulukla izlemenin sevincini yaşadığını ifade etti. Noyan ayrıca hizmete yeni açılan mağaza, cafe, restaurant, optik, market ve kuyumcu işletmecilerine de bol kazançlı günler dileyerek tüm projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kömürcügil İnşaat ltd Direktörü Ali Kömürcügil de konuşmasında tüm davetlilere bu mutlu günde yanlarında oldukları için teşekkür ederek bölgeye kazandırılan bu güzel meydanda birçok amaca hizmet edecek kaliteli işletmelerin yaşam kalitesini de bir üst düzeye çıkaracağına inandığını belirtti. Kömürcügil ilk günden hedefledikleri gibi hem müşterilerine hem de bölgede yaşayanlara uzun yıllardır hak ettikleri bir ortam sağladıkları için memnun olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren Noyanlar Şirketler Grubu ve Kömürcügil İnşaat Ltd ortaklığı 36 ayda söz verildiği gibi teslim sürecine başlamanın ve proje tasarlanırken dikkate alınması gereken en önemli unsurların başında gelen müşteri konforu, lüks ve rahatlıkla harmanlayarak bu olanakların hepsini gerçekleştirmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyor.