Müjdat Gezen rahatsızlandı

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in gösterisi yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.

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07/10/2024

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Müjdat Gezen rahatsızlandı

Sanatçı Müjdat Gezen, bu akşam 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnede olacaktı ancak etkinlik Gezen'in sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde düzenleyeceğimiz Müjdat Gezen interaktif gösterisi, kıymetli sanatçımızın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Evinde istirahat halinde olan sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

07/10/2024 09:09
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TAGS: Müjdat Gezen
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