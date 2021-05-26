Müjdeyi Acun Ilıcalı verdi! Efsane dizi tam kadro geri dönüyor

TRT1 ekranlarında yayınlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda dizinin tam kadro olarak çekileceğini söyleyince, Leyla ile Mecnun fanlarında büyük heyecan yaşandı.

TRT ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı dönem boyunca, reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi, final yapmasına rağmen Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.

HEYECANLANDIRAN GELİŞME YAŞANDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA YİNE ONUR ÜNLÜ VAR

Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmen koltuğunda ise değişiklik olmadı. Dizinin yayın hayatına başladığı 2011'den itibaren Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapmaya başlayan Onur Ünlü'nün yeniden başlayan dizide yönetmen koltuğunu koruyacağı öğrenildi.

EFSANE İSİMLER YENİDEN DÖNÜYOR

Dizinin TRT'de yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olması, dizinin fanlarında büyük bir heyecana neden oldu. Dizi hayranları, Leyla ile Mecnun'un yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.

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26/05/2021 11:06