“Mukavemet Yol Koşusu”nun ödül töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası alandaki mücadelenin KKTC’nin egemenliğinin kabul edilmesi olduğuna işaret ederek, “Var olan egemenliğimiz kabul edilmeden müzakere masasına dönmenin söz konusu olmadığını hep birlikte haykırmaktayız” dedi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle düzenlenen 16 km’lik "Mukavemet Yol Koşusu"nun ödül töreni Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve davetliler katıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos’un efsanevi Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü olduğunu ve bugün 66. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

TMT’nin kuruluşundan önce EOKA’nın faaliyete geçmesiyle Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını anlatan Bayar, TMT’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

TMT’nin kurulmasıyla Türkiye ile birlikte direnişi sürdürdüğünü, çok bedeller ödediklerini söyleyen Bayar, Türkiye’yle iş birliği içinde 1974 Barış Harekatı'nın zemininin hazırladığını ve günü geldiğinde de Yunan ve Rum'a gerekli dersi vererek Enosis'in önünü keserek bir devlet olarak bugünlere gelindiğini belirtti.

Bayar, "TMT kurulmasaydı bugünlere gelemezdik” diyerek şehitleri andı, gazileri saygıyla selamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, ağustos ayının Kıbrıs Türkü ve Türk milletinin çok önemli zaferler kazandığı bir dönem olduğunu vurguladı.

Sadece TMT’nin kuruluşunun değil Güvenlik Kuvvetler Komutanlığı'nın ve Malazgirt Savaşı'nın da ağustos ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Tatar, ülkede çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti ve TDT’de gözlemci üye olmasının Akdeniz ve Mavi Vatan'ın bekası için çok önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün; direnişiyle, 453 yıllık tarihi ve varoluş mücadelesiyle bağımsızlığını hak ettiğini, fedakarlık ve ödediği bedellerle egemenlik hakkını kazandığını vurgulayan Tatar, uluslararası alandaki mücadelenin de egemenliğin kabul edilmesi olduğuna işaret etti.

Tatar, “Var olan egemenliğimiz kabul edilmeden müzakere masasına dönmenin söz konusu olmadığını hep birlikte haykırmaktayız” dedi.

Türkiye’nin KKTC2nin milli siyasetine verdiği desteğin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, geçmişte, mukavemet yıllarında Kıbrıs Türk halkının hep hayalini kurduğu statüye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TBMM’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 50 yıl sonra “Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tek çözüm şeklidir” diyen 2. tezkerenin kabul edildiğini hatırlatan Tatar, “Bizim şimdi yürüttüğümüz milli siyaset, egemen eşitlik... Yani bir anlaşma olacaksa ancak iki devletin iş birliğiyle olabileceğini, federal çatıyla bir anlaşmanın artık geride kaldığını anlatmaktır “dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 20 Temmuz’da Güney'e yaptığı ziyaretinde “Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa Türkiye içinde olmasın” dediğini anımsatan Tatar, Türkiye'siz bir anlaşmanın sıfır asker sıfır garanti anlamına geldiğini, Kıbrıs Türk halkının ve elbette Türkiye’nin böyle bir anlaşmaya onay vermeyeceğini vurguladı.

Tatar, bir anlaşma olacaksa bağımsız bir KKTC’nin o anlaşmanın içinde olacağını yineleyerek, devletin yok olacağı bir anlaşmaya sürüklenmeye niyetlerinin olmadığını artık herkesin anladığını umduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin 50. kuruluş yıl dönümünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ve Girne sahillerinde yapılan gösterilerin de KKTC’nin milli devlet içerisindeki statüsünü gözler önüne serdiğini vurguladı.

TDT’nin Şuşa’da gerçekleştirilen toplantısında yaptığı konuşmada, “biz bağımsız bir Türk devletiyiz, TDT içinde hakkıyla yerini alan bağımsız bir devletiz, Türk dünyasının Akdeniz'e açıklan kapısıyız” dediğini aktaran Tatar, “Gazze’de yaşananlar... Güney Kıbrıs’taki yapılanmalar sonucunda lojistik üs konumunda her türlü hedefe maruz kalacak adımlar atılırken, bu tehlikelere maruz kalmamak için biz KKTC’yi sonuna kadar savunmak, barışı güveni ve huzur sürdürmek için bu azmi sonuna kadar sürdürüp geleceğe taşımak zorundayız” dedi.

Ödüller

16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu'nda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Eser Kurt, üçüncü Enis Alçıcı; kadınlar genel klasmanda birinci Mine Devrim, ikinci Kadriye Debreli

Erkekler 19-24 yaş kategori dereceleri; birinci Ömer Faruk Kıçım, ikinci Ayer Alçıcı, üçüncü Cengiz Burak Özkul

Erkekler 25-29 yaş kategori dereceleri; birinci Alpha Oumar Balde

Erkekler 30-34 yaş kategori dereceleri; birinci Yusuf Gökalp, ikinci Veli Atikoğlu, Kemal Elektrikçi

Erkekler 35-39 yaş kategori dereceleri; birinci Cihan Menekşeli, ikinci Oleq Li, üçüncü Erim Debreli

Erkekler 40-44 yaş kategori dereceleri; birinci Necat Çapun, ikinci Özgü Özyiğit, üçüncü Aleksandr Abalakin

Erkekler 45-49 yaş kategori dereceleri; birinci Murat Sevim, ikinci Ali Korkmaz, üçüncü Adem Erden

Erkekler 50-54 yaş kategori dereceleri; birinci Hüseyin Temizsoy, ikinci Serkan Özyolaç, üçüncü Osman Atakan

Erkekler 55-59 yaş kategori dereceleri; Mustafa Bostancı, ikinci Arif Zing, üçüncü Mustafa Tekakpınar

Erkekler 60 ve üstü yaş kategori dereceleri; birinci Ali Yaman

Koşuculara ödüllerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı takdim etti.