'Mükemmel' Kardan Adamın Formülü

İngiltere’deki Nottingham Trent Üniversitesi’nden bilim insanları, ‘mükemmel’ kardan adam yapmanın formülünü buldu. Matematikçi Dr. James Hind önderliğinde hazırlanan formüle göre, kar yağışını heyecanla bekleyen çocukların en büyük eğlencelerinden olan kardan adamların dengeli durması içim öncelikle boyunun 1.62 metre olması gerekiyor. Hava sıcaklığının da kar direnci açısından 0 derece ve altında olması öneriliyor.

Kardan adamların burnu için kullanılacak havuçların boyunun ise 4 santimetre olması öneriliyor. Kardan adam yapacak kişilerin 3 top şeklinde kar kütlesi kullanması gerektiğinin altını çizen matematikçiler bunların çapını da alttan yukarı 80 cm-50cm-30cm olarak veriyor. Gözler için kullanılacak malzemenin büyüklüğü ise orantılı bir güzellik için 5 santimetreden büyük olmamalı.

'TAZE KAR KULLANIN' ÖNERİSİ

İyi bir kardan adam için kullanılacak kar da çok önemli. Kristalleşmemiş, taze ve lapa lapa yağan temiz karları tercih etmek öneriliyor. 3 düğme kardan adamın tam göbeğinde kullanılmalı. Alttaki ana gövde desteğinin çapının da en az 80 santim olması direnci artırıyor. Kardan adam alttan ayak olarak da iki top kar kütlesiyle desteklenmeli...

21/01/2020 12:49