Mülteci Hakları Derneği, KTÖS'ü ziyaret etti

Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi heyeti, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'na (KTÖS) ziyaret gerçekleştirdi.

ads ads ads ads
12/08/2022
tak

ads
Mülteci Hakları Derneği, KTÖS'ü ziyaret etti

Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi heyeti, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'na (KTÖS) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, mülteci çocukların gerek eğitsel gerekse de sosyal gelişimi amacıyla kurslar düzenlenmesi konusunda göstermiş oldukları işbirliği ve dayanışma için KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenler Hamide Avcıbaşı, Gülcan Hasöz Güney ve Gizem Ervandar'a ve etüt desteği veren Ecem Teralı, Fatoş Sönmezoğlu ve Pembe Yapıcıel'e teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantıda ayrıca MHD ve KTÖS'ün gelecekteki işbirliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

12/08/2022 15:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KTÖS, mülteci, hakları, derneği,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.