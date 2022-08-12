Mülteci Hakları Derneği, KTÖS'ü ziyaret etti

Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi heyeti, dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'na (KTÖS) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, mülteci çocukların gerek eğitsel gerekse de sosyal gelişimi amacıyla kurslar düzenlenmesi konusunda göstermiş oldukları işbirliği ve dayanışma için KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenler Hamide Avcıbaşı, Gülcan Hasöz Güney ve Gizem Ervandar'a ve etüt desteği veren Ecem Teralı, Fatoş Sönmezoğlu ve Pembe Yapıcıel'e teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantıda ayrıca MHD ve KTÖS'ün gelecekteki işbirliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

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12/08/2022 15:38