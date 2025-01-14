Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi”nin tamamlandığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, üç yıl boyunca süren projenin toplumda dayanışmayı ve eşitliği güçlendirmek, dezavantajlı grupların haklarını savunmak ve insanca bir yaşamı mümkün kılmak adına sayısız başarıya imza attığı belirtildi.

Proje süresince gerçekleştirilen çalışmalara değinilen açıklamada, “Dayanışma etkinlikleriyle toplumda farkındalık ve iş birliğinin artırılması, gazeteci eğitimleri ve bölgesel bilgilendirme toplantılarıyla doğru bilginin yaygınlaştırılması, ırkçılıkla mücadele kapsamında, Irkçılık Karşıtı Ağ’ın kurulması ve bu ağa 13 örgütün katılımı, yabancı öğrencilere yönelik hukuki danışmanlık, psikolojik destek atölyeleri ve dayanışma toplantılarının düzenlenmesi, mülteci çocuklara özel eğitim desteği sağlanması ve mağdur edilen 11 kamptaki narenciye işçilerine gıda, hijyen malzemesi ve su gibi temel insani yardımların ulaştırılması yer almıştır.” denildi.

Açıklamada, Birlikte Daha İyi Projesi’nin yalnızca insani yardımlar ve desteklerle sınırlı kalmadığı aynı zamanda bir umut köprüsü inşa ederek daha iyi bir dünya için somut adımlar attığı belirtildi.

- Stoleru

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Sivil Toplum Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru, proje kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında, 2006-2024 yılları arasında toplam 727 milyon euronun tahsis edildiğini belirtti.

- İzcan

Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yağmur İzcan ise konuşmasında, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparken, süreçte omuz omuza yürüyen tüm örgütlere, projeyi destekleyen bağışçılara, etkinliklere katılarak katkı sağlayan herkese ve projeyi finanse eden Avrupa Birliği’ne teşekkürlerini sundu.