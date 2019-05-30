Mülteci İhbarı asılsız çıktı…

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümler önleme şubesi ve narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, aldığı bir ihbar doğrultusunda bugün saat 10.30 sıralarında Mersin Limanı’ndan, ZAFER G. MAĞUSA isimli gemi ile Gazimağusa Limanı’na gelerek rıhtıma çıkan 7 TIR içerisinde görevlilerin de hazır olduğu bir esnada detaylı arama gerçekleştirdi. Ekiplerin 7 tır içerisinde yapmış olduğu aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadı. Yapılan ihbarın KKTC' ye kaçak mülteci taşınacağı ile ilgili bir ihbar olduğu tahmin edilmektedir.