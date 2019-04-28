Mülteci kadınların sorunları katlanıyor

Uluslararası Ebeler Konfederasyonundan (ICM) Prof. Dr. Hora Soltani, göçmen ve mülteci kadınların gebelik ve doğum sürecinde sorunlarının katlandığını belirtti.

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından "Ebeler İçin Uzman Eğitim, Hayat İçin Sağlıklı Bir Adım" temasıyla "2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri", üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Prof. Dr. Hora Soltani ve Yunanistan Batı Attica Üniversitesi'nden Dr. Victoria Vivilaki, "Göçmen Kadınların Doğum Öncesi Bakımı" başlıklı oturumda konuştu.

Soltani, Avrupa'ya göçün son yıllarda çok hızlı gerçekleştiğine değinirken, "Mültecilerin üreme hızı Avrupa'ya göre çok fazla. Bu, mevcut zorlukları daha da artıyor. Zaten kötü şartlarda yaşayan göçmen ve mülteci kadınların gebelik ve doğum sürecinde sorunları katlanıyor." dedi.

Savaştan kaçan mültecilerin psikolojik sorunlarını olduğunu anlatan Soltani, hazırladıkları eğitim paketleriyle onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Soltani, göçmen-mülteci kadın ve çocukların tüm dünya ülkelerinin sorunu olduğunun altını çizerek, onların her anlamda topluma kazandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Doğal doğumun ve ebelik mesleğinin önemi vurgulandı

Dr. Victoria Vivilaki göçmen ve mülteci kadınların güvenli bir doğum süreci geçirmeleri için 4 yıl önce başlatılan "Oramma Projesi" ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bir araştırma ekibi kuruldu. Brüksel'deki toplantılarımızda 'Göçmen annelere nasıl yardım edebiliriz?' diye fikirler yürüttük. Avrupa'daki mülteci gebe kadınlar için kaliteli yaşam ortamı oluşturmayı amaçladık. Bize göre Yunanistanlı, Avrupalı gebe neyse, Suriyeli mülteci gebe de odur. Yurtlarını terk etmiş insanlar, gittikleri yerin dilini, kültürünü bilmezler. Üstelik de gebe bir kadından bahsediyorsak şartlar çok daha zor hale geliyor. İşte Oramma Projesi bu kadınların eli-kolu, dili olmaktır. Ücretsiz olarak onlara bu hizmetleri sunuyoruz."

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün yanı sıra pek çok üniversite, kamu hastanesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu, İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri kapanış oturumları ile sona erdi.

"Ebeler İçin Uzman Eğitim, Hayat İçin Sağlıklı Bir Adım" temasıyla düzenlenen etkinlikte doğal doğumun ve ebelik mesleğinin önemi vurgulandı.

Ebelik eğitimi ve mesleğinin durumu, ebelerin rol ve sorumluluklarında yaşanan değişimler ve teknolojinin ebeliğe etkileri gibi konuların öne çıktığı programa, akademisyenler ve yurt genelinden 700'e yakın ebe ve ebelik öğrencisi katıldı.