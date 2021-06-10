Mülteci konusunda Güney Kırbıs'la birlikte 5 ülke mektup yazdı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta, İtalya ve İspanya içişleri bakanları Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) Başkanı Nina Gregori’ye gönderdikleri ortak mektupta, mülteci sorununda daha fazla sorumluluk kabul etmeyeceklerini dile getirdiler.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta, İtalya ve İspanya içişleri bakanlarının EASO Başkanı Nina Gregori, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarita Shina ve diğer bazı yetkililere ortak mektup gönderdiklerini yazdı.

Habere göre söz konusu mektupta, mülteci sorununda AB’nin ön cephelerinde mücadele eden ülkeler olarak daha adil sorumluluk paylaşımı olması gerektiği belirtilirken aksi durumda daha fazla sorumluluk kabul edilmeyeceği vurgulandı.

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10/06/2021 14:58