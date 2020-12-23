Mülteciler Gazimağusa bölgesinde gezerken yakalandı

Gazimağusa ve Tuzla’da olmak üzere Suriye uyruklu 13 mülteci tespit edilerek tutuklandı. Mültecilere PCR testi yapılarak karantina altına alınmaları nedeniyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yapılması gereken tutukluluk duruşmaları karantina süreci nedeniyle gıyaplarında yapılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugün onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak suçlamasıyla mahkemeye çıkması beklenen Suriye uyruklu 13 mülteci, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talebi ve yargıcın izin vermesiyle zanlıların gıyaplarında yapıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, 22.12.20 tarihinde saat 21.45 raddelerinde zanlı 1,2,3 ve 4’ ün Gazimağusa’ da 15 Ağustos bulvarı üzerinde, saat 22.15 raddelerinde ise geriye kalan 9 zanlının Tuzla köyünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Mültecilerin polise celp edilerek yapılan soruşturmalarında 21.12.20 tarihinde bilinmeyen bir yerden Tekne ile KKTC’ ye giriş yaptıklarının tespit edilmesiyle tutuklandıklarını belirten BPM Uçar, zanlıların yasa gereği karantina altına alındıklarını ve PCR testlerinin de yapıldığına dikkat çekti.

Zanlıların ihraç işlemleri için gerekli yazıların yazıldığını ve netice beklendiğini söyleyen Uçar, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine gıyaplarında 2’şer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2’şer gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)

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23/12/2020 19:32