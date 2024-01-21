Mülteciler gitmeye devam ediyor

Güney Kıbrıs makamlarının, dün sabah Ay.Napa bölgesine içerisinde 30 kişinin bulunduğu bir teknenin gitmesiyle alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi Ay.Napa bölgesinde dün sabah 05:00 civarında 30 kadar mültecinin, hiç kimse fark etmeksizin, tekneden inerek Ay.Napa marinası yakınındaki kıyıda dolaştığını yazdı.

Gazete, mültecilerin kendilerinin, geldiklerini beyan etmek ve siyasi sığınma talebinde bulunmak için yetkili birimleri aradığını da yazdı.

Habere göre mülteciler “Purnara” mülteci kabul merkezine götürüldü.