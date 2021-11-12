Mülteciler tekneyle kaçmaya teşebbüs etti

Geçtiğimiz gün aşağı Baf limanına giden ve içerisinde Suriyeli ve Lübnanlı mültecilerin bulunduğu teknenin dün akşam ortadan kaybolduğu ve mültecilerin tekneyi alıp kaçmaya çalıştıkları haber verildi.

İçerisinde 61 kişinin bulunduğu teknenin, dün akşam limandan ayrıldığını yazan Alithia gazetesi, Rum polisinden edindiği bilgilere dayanarak, mültecilerin, ülkeye girişlerine izin verilmediği için limandan ayrılmaya karar verdiklerini belirtti.

Teknenin limandan deniz açılması üzerine Rum Liman Polisi’nin alarma geçtiğini ve mültecilerin amacının İtalya’ya gitmek olduğunu kaydeden gazete, Rum liman polisine ait teknenin hemen denize açıldığını ve tekneyi tespit ederek limana geri getirdiğini ifade etti.

Teknenin geçtiğimiz salı gece yarısı Lübnan’dan yola çıktığını ve denizin kötü olmasından ötürü Kıbrıs kıyılarına sürüklendiğini kaydeden gazete, teknenin son durağının İtalya olacağını ekledi.

Politis ise haberinde, Rum makamlarının mültecilerin Lübnan’a geri dönmesi olasılığını araştırdığını yazdı.

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12/11/2021 13:46