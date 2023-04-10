Mültecilere destek için Piyano ve Viyolonsel Resitali düzenlenecek

Mülteci Hakları Derneği yararına düzenlenecek Piyano ve Viyolonsel Resitali'nde Eser Öktem, Püren Eda Gözer ve Fikri Toros , geceye katılanlara muazzam bir müzik şöleni yaşatacak.

Lefkoşa Naci Talat Vakfı'nda 15 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek geceden elde edilen gelir Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için kullanılacak.

Yapılan açıklama şöyle:

Mülteci Hakları Derneği yararına düzenlenecek bu gecede Eser Öktem, Püren Eda Gözer ve Fikri Toros , geceye katılanlara muazzam bir müzik şöleni yaşatacak.

Bu geceye katılarak, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilir hem de sanata doyabilirsiniz.

Etkinlik tarihi:15 Nisan 2023 Cumartesi, Saat:20.00-21.00, Mekan: Naci Talat Vakfı, Lefkoşa. Bilet ücreti: 200 TL. (biletler online da alınabilir veya verilen numaradan ulaşarak yer ayırtılabilir.) Etkinlikten elde edilen gelir Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşamını sürdüren mültecilerin ihtiyaçlarında kullanılacak.

10.00-17.00 saatleri arasında 05338409192 numaralı telefondan sorular için ulaşılabilir.

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10/04/2023 13:21