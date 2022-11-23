Mültecileri taşıyan tekneye kaptanlık eden 18 yaşındaki kişi tutuklandı

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23/11/2022

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Mültecileri taşıyan tekneye kaptanlık eden 18 yaşındaki kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta geçen Pazartesi günü öğlen saatlerinde, “Mağusa” deniz bölgesinde, Greko Burnu’nun 12 deniz mili güneybatısında, içerisinde 10 mülteci bulunan bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Rum Liman ve Deniz Polisi tarafından tespit edilen teknede, 2’si reşit olmayan 10 erkek bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, teknenin 19 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde Suriye kıyılarından yola çıktığının tespit edildiğini aktardı.

Alınan ifadelere göre, teknenin içerisinde bulunan 18 yaşındaki bir kişinin teknenin kaptanı olduğunun tespit edildiğini kaydeden gazete, teknede bulunan 9 kişinin karaya çıkarılarak “Purnara’daki” merkeze götürüldüğünü, kaptanın ise tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldığını ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

23/11/2022 11:32
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TAGS: mülteci, tekne kaptanı, tutuklu, güney kıbrıs,
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