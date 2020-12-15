Multiple Skleroz Derneği MS Hastalarının Tedavi Almakta Zorlandığını Açıkladı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki Noroloji Servisinin halen karantina maksatlı kullanılmasından dolayı MS hastalarının tedavi almakta zorlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Şubat 2020’den beridir Noroloji Servisi’nin covid-19 salgını kapsamında karantina odası olarak kullanıldığına işaret etti ve “Belli aralıklarla, yatış yaparak damardan aldığımız ilaçlarımızı hala Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde alıyoruz. Nöroloji doktorlarımızın ve hemşirelerimizin özverili çabaları göz ardı edilemez ancak oldukça fazla olan hasta sayısından dolayı tedavi almakta zorlanıyoruz” dedi.

Açıklamasında Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bir mülakatında Noroloji Servisi’nin yılsonundan önce nöroloji hastalarının kullanımına verileceğini açıkladığını hatırlatan Hançerli, servisin en erken zamanda geri verilmesi çağrısında bulundu.

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15/12/2020 16:35