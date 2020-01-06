Multivitamin alırken dikkat

Şehir hayatında beslenmemize önem vermediğimiz bir gerçek. Yeterli miktarda besleyici ürün tüketmediğimizden, vitamin takviyelerine yöneliyoruz. Peki vitamin takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu? Hangi vitamin hapları aslında gereksiz? Suni yollardan alınan hangi vitaminlerin yarardan çok zararı var? Detaylar haberimizde…

Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu, bazı vitamin ve gıda takviyelerinin aslında hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı. Hatta, bazı vitaminlerin sağlığa zararlı olduğunu ortaya çıkaran araştırmalar da yapıldı. Gelin şimdi hangi vitamini almalıyız, hangisini almamalıyız öğrenelim;

D vitamini, kemikleri güçlendiren bir vitamindir ve yiyeceklerden elde edilmesi zordur. Bu nedenle D vitamininin dışarıdan suni yollarla alınması gerekir.

Güneş ışığı D vitamini açısından faydalıdır ancak kışın güneşi yakalayabilmek zordur. Araştırmalar her gün düzenli olarak D vitamini takviyesi alan insanların daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Kanser olmak istemiyorsanız, antioksidan takviyesinden vazgeçin ve çilekten elde etmeye çalışın.

A, C ve E vitaminleri antioksidan bakımından zengin olup özellikle çilek ve sebzelerin içinde bulunur. Bunlar, kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Ancak araştırmalar ortaya çıkardı ki, antioksidanı takviye şeklinde almak, kanserden korumak bir yana dursun, bazı kanser türlerine bile ön ayak olabiliyor.

C vitamini takviyesi sizi soğuk algınlığından korumaz. Ayrıca meyvelerden kolaylıkla elde edebilirsiniz.

C vitamininin 2 bin miligramdan fazla alınması ise böbrek taşına neden olabilir.

B3 vitamini takviyesi almayı hemen bırakın ve somon, ton balığı ve pancar kökü yemeye başlayın.

2014 yılında yapılan araştırmada, 25 bin kalp hastasına verilen B3 vitaminin hiçbir işe yaramadığı, tam tersine, kalp krizi, inme ve ölüme yol açtığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar probiyotiklerin, yani vücuda yararlı bakterilerin, suni yollardan almanın vücuda iyi ya da kötü katkısı ile ilgili herhangi bir kanıta ulaşamadı

Araştırmalar soğuk algınlığı sırasında alınan Çinko takviyesinin hastalığı kısa sürede atlatmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

E vitamini, kansere karşı olan koruyucu özelliği ile biliniyor. Ancak 2011 yılında prostat kanseri olan erkeklerin üzerinde yapılan araştırmada, e vitamini takviyesinin hiçbir işe yaramadığını ortaya koydu. Hatta fazlasının da kanser yapabileceği belirtildi.

E vitamini almak istiyorsanız takviye şeklinde değil, ıspanaktan almayı tercih edin.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmak istiyorsanız folik asit takviyesi alabilirsiniz. Folik asit, vücudun yeni hücreler üretmesini sağlayan bir B vitaminidir.

Günde 400 mikrogram folik asit alımı, fetüsün büyümesine yardımcı olur.

06/01/2020 16:15