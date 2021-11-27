Münevver Çağın UBP’adaylık başvurusunu yaptı

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27/11/2021

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Münevver Çağın UBP’adaylık başvurusunu yaptı

Ülkemizde 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik milletvekilliği aday süreci devam ediyor.

Seçim kapsamında Ulusal Birlik Partisi’ne aday adaylığı sürecinde birçok isim başvuruda bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın’da UBP’den milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptı.

UBP’de aday adaylığı için 3 Aralık 2021 tarihine saat 16.30’a kadar başvuru yapılabilecek.

UBP’de milletvekilliği aday adayları için aranan şartlar ise şöyle:

Kimlik kartı fotokopisi

Özgeçmiş

Adli sicil selgesi

Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi

İki adet vesikalık resim

Özel bağış makbuzu

İkametgah belgesi

Son 3 yılın hava, kara ve deniz kayıtları giriş çıkış belgesi

27/11/2021 12:35
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TAGS: Münevver Çağın UBP’adaylık başvurusunu yaptı, haberkibris,
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