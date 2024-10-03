Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!

Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00’de açılıyor. Garipoğlu'nun mezarı açılmadan önce polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Mezarı kazacak olan görevliler, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı mezarlığa geldi.

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun tutuklu olduğu cezaevinde gerçekten intihar edip etmediği sorusuna yanıt bulacak.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat üzerine savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin bugün saat 11.00’de açılmasına karar verildi.

EKİPLER MEZARLIKTA

Fethi kabir işlemi için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazmak için görevlendirilen kişiler mezarlığa geldi.

"DNA ÖRNEKLERİ ALINACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, "Orada mezarlık açılacak DNA örnekleri alınacak ve bir eşleştirme işlemi yapılacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.