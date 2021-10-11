KIBRIS TÜRK YEŞİLAY DERNEĞİ DANIŞMANLIK MERKEZİ (KIBRISYEDAM)

MÜNHAL; "Sosyal Hizmet Uzmanı"

Sosyal Hizmet Uzmanı Personelinde Aranan Genel Nitelikler:

1. KKTC Vatandaşı olmak.

2. 32 yaşını doldurmamış olmak.

3. Üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümünden lisans düzeyinde mezunu olmak.

4. Benzer pozisyonlarda 3 Yılık tecrübe sahibi olmak.

5. Branşı ile ilgili yenilikleri, tüm güncel yöntemleri takip eden ve uygulayan,

6. MS Office programlarına hakim, Güçlü iletişim becerilerine sahip,

7. Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

8. Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren,

9. Yabancı dil(İngilizce) bilen.

10. Tercihen Benzer bölümlerde Yüksek Lisans, Doktora yapmış.

11. Erkek müracaatçıların askerlikle ilişiklerinin olmaması gerekir.

Görev Tanımı:

1. Görev alanı ile ilgili danışan ile görüşme yapılması, aile ve danışan Sosyal İnceleme Raporunun hazırlanması ve yöneticisine sunulması, takibinin yapılması,

2. Danışanın aile, iş, yakın çevresi ve bulunduğu toplumla ilişkisini düzenleme konularında mesleki çalışmalar yapılması, topluma tekrar entegre olmaları için çalışmalar yürütülmesi,

3. Sosyal hizmete gereksinimi olan danışanların kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarının sağlanması, toplum kaynaklarını bu yönde etkin bir biçimde kullanılması, ihtiyaç duyan danışanların diğer ilgili kurumlardan (Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Benzer Misyonlu STK lar gibi) sürekli ve geçici destek sağlamasına yardımcı olunması,

4. Merkeze yakın bölgelerde düzenlenen iş ve meslek edindirme kurslarının takip edilmesi ve merkezde kalan kişilerin bu imkanlardan yararlanmaları için organize olunması,

5. Danışmanlık hizmeti sürecinde danışanların bireysel değerlendirmelerine göre boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlenmesi, tedavi moral gücünün arttırılmasının sağlanması,

6. Çalıştığı alana ilişkin sosyal hizmet çalışmalarının oluşturulmasında, program ve planlama aşamalarında etkin görev alınması, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler sunulması,

7. Sosyal hizmetin gelişmesiyle ilgili her alanda ilgili kurum/kuruluşlarla iletişime geçilmesi, görüşmelerde bulunulması, iş birlikleri sağlanması.

8. Gerektiğinde Üniversitelerde ve benzeri kurum kuruluşlarda seminer verip, bilgilendirme yapılması.

9. Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen görevleri yerine getirmek

Müracaatlar:

22.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine e-mail olarak Resimli Detaylı özgeçmiş (CV) göndermek sureti ile yapılacaktır. Değerlendirme komitesi tarafından münhal başvuru ( CV ) olumlu kabul edilenler 23.04.2021 tarihinden sonra aranacaklar ve belirtilen adrese ve/veya online olarak sözlü mülakata davet edilecektir.

Sözlü mülakat sonuçları 29.10.2021 tarihine kadar kazanan arkadaşlara telefon iyen bildirilecektir. Kazanan personel 01.11.2021 tarihinde işe başlayacaktır.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği

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11/10/2021 09:27