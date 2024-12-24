Murat Aktuğralı: ''Adaletinize güveniyoruz, umarım gün yüzü görmezler''

6 Şubat depreminde yıkılan İsias otelin enkazından sağ kurtulan Murat Aktuğralı, devam eden davada yaşadıklarını ve tanık olduğu gerçekleri mahkemede paylaştı. Depremde büyük bir yıkıma tanıklık ettiğini belirten Aktuğralı, otel sahiplerinin savunmalarını sert bir dille eleştirdi.

"15 Saniyede Yıkım Gördüm, Savunma Sanki Bina Ayakta"

“Yıkılan otel enkazından kurtulan dört vatandaştan biri benim. İki yıldır bir yanımız deprem, diğer yanımız dava. 6 Şubat’ta deprem sırasında ayaktaydım. 15 saniyede nasıl bir yıkım olduğunu gördüm. Savunmayı dinliyorum, sanki bina ayakta. Çekiçleme dediler, her türlü yalana sığındılar. Bu külliyen yalan.”

"Evlatlarımızı Kum Yığınından Çıkardık"

Aktuğralı, otelin bina olarak değil, apartman olarak tasarlandığını ve bu durumun büyük bir felakete yol açtığını ifade etti:

“Kum yığınından çıkardık biz evlatlarımızı. Otel sahipleri sadece kasalarını aramak için geldi otel alanına. 72 can enkaz altında kaldı, 2 yıldır içeride oldukları için isyan ediyorlar. Umarım gün yüzü görmezler.”

"Tanıklar ve İtiraflar Yalanları Ortaya Çıkardı"

Sanıkların savunmalarındaki çelişkileri ve yalanları eleştiren Aktuğralı, deprem sonrası yaşadıkları gerçekleri anlattı:

“Depremden sonra en az iki gün boyunca camı bile kırılmayan bir arabada oturduk. Karşı taraf, bizim kendi ellerimizle arabadan çıkardığımız ekmekçi arkadaş için tanık getirdi, yazıklar olsun. Ahmet Bozkurt, her şeyi kendinin yaptığını söyledi. Bu salonda, kendi kendini yalanlayan bir itiraf silsilesi dinledik.”

"Adaletinize Güveniyoruz"

Duygusal anların yaşandığı konuşmasında Aktuğralı, mahkeme heyetine güvenini dile getirdi:

“Ortada bir enkaz ve 72 can vardır. Biz adaletinize güveniyoruz. Bu süreçte yaşananların hakkıyla değerlendirilmesini bekliyoruz.”