Murat Aktuğralı’dan adalet tepkisi: “Bu heyetin cesareti bu kadar”

Şampiyon Melekler’den Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı, Şampiyon Melekler’in adalet mücadelesinde gelinen noktayı değerlendirdi. Bir yıldır süren zorlu hukuk mücadelesinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Aktuğralı, 11 sanıktan 6’sının suçlu bulunarak cezaya çarptırıldığını, 6 kişinin ise beraat ettiğini ifade etti. Ancak verilen cezaların yetersiz olduğunu vurgulayan Aktuğralı, adalet arayışlarının sona ermediğini söyledi.

Aktuğralı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu heyetin cesareti bu kadar..

Bir yıldır toplum olarak verdiğimiz mücadelede ilk safha tamamlandı...11 sanıktan 6 tanesi suçlu bulunarak cezaya çarptırıldı. 6 kişi beraat ettirildi. Bu cezalar şimdilik... Bu işin üst mahkemeleri var... Aylardır onlarca teknik bilirkişi raporunun ortaya koyduğu, yaşadığımız, gördüğümüz gerçeklere göre bu cezalar maalesef çok çok yetersiz. Bir çocuğun bile anlayacağı şekilde anlatılan gerçekleri bu heyet göremedi, anlamadı, anlamazlıktan geldi... Ama sanmasınlar ki duruyoruz, bitti diyoruz...Yeni başladık… Hepsine bir suç bulunması bir başlangıç. Gerekçeli karar çıksın, kamu görevlileri konuşsun yine buluşacağız... Bu aşamada hayatımıza tek artı değer bu lanet şehire bir daha gelmeyecek olmak.