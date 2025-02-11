Murat Boz davayı kaybetti, tazminat ödeyecek

Sanatçı Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik, Boz hakkında 'şirket sıralarını ifşa etmek' nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı.



Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Boz, söz konusu şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamasına rağmen, sözleşme hükümlülüklerine aykırı davranarak farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde Boz'un o dönemki menajerlik şirketi olan Stardium Müzik hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu ve şirketin sırlarını ifşa ettiği öne sürüldü.



TAZMİNAT ÖDEYECEK



Mahkeme, açılan davada menajerlik şirketini haklı bularak Boz'un 83 bin 759 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.