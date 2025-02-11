Murat Boz davayı kaybetti, tazminat ödeyecek
Şarkıcı Murat Boz, eski menajerlik şirketi tarafından açılan tazminat davasını kaybetti. Mahkeme, Boz'un eski menajerlik şirketiyle çalıştığı sırada sözleşme hükümlülüklerine aykırı davrandığını ve 'şirket sırlarını' ifşa ettiğini belirterek 83 bin 759 TL tazminat ödemesine hükmetti.
YAYIN TARİHİ:
11/02/2025
Sanatçı Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik, Boz hakkında 'şirket sıralarını ifşa etmek' nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Boz, söz konusu şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamasına rağmen, sözleşme hükümlülüklerine aykırı davranarak farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde Boz'un o dönemki menajerlik şirketi olan Stardium Müzik hakkında olumsuz beyanlarda bulunduğu ve şirketin sırlarını ifşa ettiği öne sürüldü.
TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mahkeme, açılan davada menajerlik şirketini haklı bularak Boz'un 83 bin 759 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi.
YAYIN TARİHİ: