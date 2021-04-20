Murat Boz: Hadise de, Kaan Yıldırım da arkadaşlarım

Hadise'nin, kısa bir ayrılık sürecinden sonra barıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada daha önce kimseyi takip etmeyen ünlü şarkıcı, Instagram hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takibe alarak, 'ayrılık' iddialarını çürütmüş oldu.

Hadise'nin, yakın arkadaşı Murat Boz'un evine girerken görüldüğü ileri sürüldü. 41 yaşındaki yakılıklı popçu, çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

"Bir haberi yaparken o kişinin bir ailesi var, bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor..."

"Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerineden birine ait minibüsü çekip haber yapmışlar. Akıl alır gibi değil..."

"Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, buna inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim. Hadise de Kaan da arkadaşlarım. #KadınaŞiddeteHayır"

AŞKINI KOLUNA MI KAZITTI?

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hadise'nin paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın adlarının baş harflerini dövme yaptırdığı ileri sürülmüştü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkat çekmişti.

'SEVGİLİLER GÜNÜ' PAYLAŞIMI

Hadise ve Kaan Yıldırım, Sevgililer Günü'nde şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu. Çift, filtre ile ergenlik yıllarına dönmüştü. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.

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20/04/2021 15:44