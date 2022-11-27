Murat Boz saç ektirdi

Daha önce protez saç kullandığına dair iddialarla gündeme gelen şarkıcı Murat Boz, seyrelen saçlarını gürleştirmek için yurt dışında saç ektirdi. Ünlü isim, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir şarkıcılıktan ziyade oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Murat Boz﻿; Oktay Kaynarca, Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli gibi saç ektiren ünlüler kervanına katıldı.

42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"SANA HER ŞEY YAKIŞIR"

Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş", "Sana her şey yakışır", "Her halinle karizmasın" gibi yorumlarda bulundu.

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27/11/2022 21:06