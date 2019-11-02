Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den manidar mesaj!

Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz ile ilişkisini bitirmesinin üzerinden kısa zaman geçmesine rağmen çok konuşulacak imalı bir mesaj verdi. Uzun süredir birlikte olan çift, geçen günlerde ayrılmıştı. Aslı Enver, sosyal medya sayfasından manidar bir mesaj verdi.

“ÖZ SEVGİ, EN İYİ SEVGİDİR”

Aslı Enver, giydiği sweatshirtün üzerinde ingilizce “Öz sevgi en iyi sevgidir” notuyla eski aşkına imalı bir göndermede bulundu.

02/11/2019 11:52