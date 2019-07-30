Murat Boz’dan Duygusal Paylaşım

Aşklarının bir dönemini ayrı geçiren ancak sonrasında çok daha büyük bir tutkuyla ilişkilerine geri dönen Murat Boz ve Aslı Enver son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla adeta evlilik için fazla beklemeyeceklerini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver’in ağabeyinin nikah törenine katılan çift burada mutluluk pozları verdi.

MURAT BOZ’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ailelerin de tanışmasıyla birlikte evlilik yolunda büyük bir adım daha atan ikiliden Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Aslı Enver’e duyduğu aşkın ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Boz ikisinin olduğu bir kareyi paylaştı ve üzerine ‘En güzel derinlik’ notunu düştü. Aslı Enver de bu güzel paylaşımı kalp ve minnettarlık emojileri ile beğendiğini gösterdi.