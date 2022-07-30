Murat Boz'dan şaşırtan saç imaji!

Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Murat Boz, saçlarını kaynakla uzattı. Şarkıcının bu halini beğenen de oldu, yakıştıramayan da…

Dijital platformda dizi çekmeye başlayan şarkıcı Murat Boz, yeni imajı ile yine adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabından saçlarına kaynak attırdığı anları paylaşan Boz, hayranlarını da ikiye böldü.

Sosyal medyayı salladı

Uzun saçlı halini çok beğenen de oldu, “Hemen eski haline dön” diyen de…

Kaynak saçlı Murat Boz, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Dizideki performans beğenildi

Bazı kullanıcılar, ‘asla saç uzatmaması gerekenler listesi’nin başına Murat Boz’u koydu.

Şarkıcının dizideki performansı ise beğeni topladı.

Bu habere tepkiniz:



30/07/2022 14:33