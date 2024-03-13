Murat Cemcir'den şaşırtan açıklama

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu bir süredir medyaya yansımıştı. Şimdi ise Murat Cemcir bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar gerek projelerde gerekse sosyal hayatlarında ayrılmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

Cemcir'in, Kural'ın Bodrum'daki düğününe katılmaması iddiaları güçlendirmişti. Cemcir, 'küslük' haberlerine ve bunun nedenine dair çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Cemcir, Kural ile küs olmadıkları sadece artık kariyerinde tek başına yolculuk yapmak istediğini söylemişti.

Ahmet Kural ile bahsedildiği gibi küs olmadıklarını söyleyen Cemcir, "Ahmet'le ayrılmış değiliz. Benim çok sevdiğim bir dostum, kardeşim, çok yetenekli bir komedyen ve birlikte çok güzel filmler yaptık. Tekrardan bir araya gelmeme durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu konularla ilgili çok konuşmak istemiyorum.

Kırgınlık yok. Kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa kırılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Güzel ve yeni hikayelerin içindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Cemcir önceki gün Kadıköy'de katıldığı bir etkinlik sonrası görüntülendi. Bir süredir arasının açık olduğu Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı 'Efsane' adlı sinema filmini izleyemediğini belirten ünlü komedyen, "Ben kimseyle küsmem.

Ben dururum, insanlar bana küser, sonra da geri gelirler, Ahmet gelmedi ama. Ahmet çok sevdiğim eski bir arkadaşım, bundan sonra da öyle kalacak. İnsanların hayatlarına birileri girer ve sonra gider. Ahmet ile yollarımızın tekrar keşismesine gerek de yok" ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, ilk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçmiş; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olmuştu.

Avukat Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, Temmuz 2023'te Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirmişti.

Uzun yıllar aralarından su sızmayan meslektaşını mutlu gününde yalnız bıraktığı hatırlatılan Murat Cemcir, "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim" şeklinde konuştu.