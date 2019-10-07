Ozanköy bölgesinde OMAĞ Development şirketi tarafından hayata geçirilen Murat Efendi Villaları kapılarını açtı.

Ülkemizde başarılı birçok projeye imza atan OMAĞ Development’ın hayata geçirdiği Murat Efendi Villaları projesinde yer alan 3+1 ve 4+1 villalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Open House etkinliğinde görücüye çıkan villalar davetlilerden tam not aldı

Projede 290 m2'lik 4+1 ve 235 m2’lik 3+1 villaların yer aldığı ve 4+1 villaların da havuzlu ve havuzsuz olarak farklı seçeneklerle satışa sunulduğu belirtildi. Villaların şimdiden tükenmeye başladığı 27 villadan sadece 9 villa kaldığı öğrenildi. Satışa sunulan villalarda merkezi ısıtma, şömine, özel tasarım mutfak dolapları, geniş bahçe, yardımcı mutfak gibi özellikler dikkat çekti.

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07/10/2019 12:44