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Murat Efendi Villaları Kapılarını Açtı

Ozanköy bölgesinde OMAĞ Development şirketi tarafından hayata geçirilen Murat Efendi Villaları kapılarını açtı.

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07/10/2019
HK

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Murat Efendi Villaları Kapılarını Açtı

Ozanköy  bölgesinde OMAĞ Development şirketi tarafından hayata geçirilen Murat Efendi Villaları kapılarını açtı.

Ülkemizde başarılı birçok projeye imza atan OMAĞ Development’ın hayata geçirdiği Murat Efendi Villaları projesinde yer alan 3+1 ve 4+1 villalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Open House etkinliğinde görücüye çıkan villalar davetlilerden tam not aldı

Projede 290 m2'lik 4+1 ve 235 m2’lik 3+1 villaların yer aldığı ve 4+1 villaların da havuzlu ve havuzsuz olarak farklı seçeneklerle satışa sunulduğu belirtildi. Villaların şimdiden tükenmeye başladığı 27 villadan sadece 9 villa kaldığı öğrenildi. Satışa sunulan villalarda merkezi ısıtma, şömine, özel tasarım mutfak dolapları, geniş bahçe, yardımcı mutfak  gibi özellikler dikkat çekti.

 

 

 

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07/10/2019 12:44
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TAGS: Ozanköy , OMAĞ Development, urat Efendi Villaları, haber, kıbrıs
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