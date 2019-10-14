Ozanköy bölgesinde OMAĞ Development şirketi tarafından hayata geçirilen Murat Efendi Villaları'nda Open House etkinliği devam ediyor.

Ülkemizde başarılı birçok projeye imza atan OMAĞ Development’ın hayata geçirdiği Murat Efendi Villaları projesinde yer alan 3+1 ve 4+1 villalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Open House etkinliğinde villalar ziyaretçilerden tam not aldı

Projede 290 m2'lik 4+1 ve 235 m2’lik 3+1 villaların yer aldığı ve 4+1 villaların da havuzlu ve havuzsuz olarak farklı seçeneklerle satışa sunulduğu belirtildi. Villaların şimdiden tükenmeye başladığı 27 villadan sadece 9 villa kaldığı öğrenildi. Satışa sunulan villalarda merkezi ısıtma, şömine, özel tasarım mutfak dolapları, geniş bahçe, yardımcı mutfak gibi özellikler dikkat çekti.

14/10/2019 09:26