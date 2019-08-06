Murat Kekilli Beyarmudu'nu coşturdu

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile 9. Patates Kültür Sanat Festivali, yoğun ilgiyle karşılandı. Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali, Sultan Durusular ve Türkiye’nin sevilen rock müzik sanatçısı Murat Kekilli konseriyle muhteşem bir kapanışa imza attı. Murat Kekilli, “Çılgın, Unutamam Seni, Karagözlüm ve Bu Akşam Ölürüm” gibi şarkılarını festivale gelen Beyarmudu halkıyla birlikte seslendirdi.





Konser sonunda ise Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Murat Kekilli’ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında, KKTC, Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nden konuk ekipler gösteri sundu, Uluslararası Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Yarışması düzenlendi. Festival kapsamında çeşitli kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yanı sıra Burcu Çavdaro konseri ile Hakan Arap konseri, Grup Sabare konseri, Fire Storm Dance Show, Obüs Kukla ve illüzyon gösterisi, Mustafa Eralp Kutbittin ve Gurup Otantik, Türkiye’nin en köklü rock müzik grubu Kurtalan konserleri yer aldı.



