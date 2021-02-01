Murat Övüç: Hem erkek hem kadın sevgilim var

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adını duyuran Murat Övüç, Tuğba Ekinci ile YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Murat Övüç, özel hayatı hakkında peş peşe itiraflarda bulundu.

Yıllar önce yaptığı bir evlilikten bir erkek çocuğu olan fenomen, 12 yıldır bir erkekle birlikte olduğunu ancak sevgilisi yurt dışında yaşadığı için görüşemediklerini söyledi. Şarkıcı Tuğba Ekinci ise özel hayatından bahseden Murat Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış. Sıfır estetiği olan çok güzel bir kadın" dedi.

"SEÇİLMİŞ BİR ADAMIM"

Övüç, "Seçilmiş bir adamım ben. Bir kadınla da olabilir, bir erkekle de. Bu konuda erkeklere acıyorum. Hem kadın hem erkek sevgilim var. Benim 12 yıl hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu" ifadelerini kullandı.

"BİR KADININ ÜÇ SEVGİLİSİ OLACAK"

Dikkat çeken ifadelerine devam eden Murat Övüç, evli olmayan bir kadının üç sevgilisinin olması gerektiğini savunarak "Eğer kadın free ise üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı, bir sevdalı" dedi.

YEŞİM SALKIM'LA MAHKEMELİK OLDU

Antalya'da çıktığı bir sahnede sanatçı Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'ün konser anlaşması iptal edilmiş, Övüç'ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Murat Övünç, Yeşim Salkım'dan özür dilemiş ancak Yeşim Salkım sosyal medya fenomeni hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç; "Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara 'Murat Övüç'ü çıkarmayın' diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" demişti.

ÖZRÜNÜ KABUL ETMEMİŞTİ

Bu yaşananların ardından Yeşim Salkım, Instagram hesabından Murat Övüç'ün özrüyle ilgili açıklama yapmıştı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden ve "Bunun başka bir yolu yok" diyen şarkıcı, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere, “Sizi ilgilendirmez, lütfen ve lütfen karışmayın. Ben bu konuyu o insanla çözeceğim” diye konuşmuştu.

"SAHNEDE ŞOV AMAÇLI SÖYLEDİM"

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Övüç'ün ifadesini almıştı. Murat Övüç savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben Bursa'da verdiğim bir röportajımda 'Kadının erkeğin arkasında yürümesinde bir sakınca yoktur.' demiştim. Bu olay çarptırılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Benim Antalya'da bulunan mekânda Yeşim Salkım hakkında söylediğim sözler sahnede şov amaçlı sarf ettiğim sözlerdir.' şeklinde konuşmuştu.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 14:55