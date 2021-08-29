Murat Sancak: Balotelli'ye böyle olacaksan dönme dedik

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin davranışlarıyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli'ye, bu şekilde tepkilere devam edecekse ülkesinden dönmemesi söylendi. Samet hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir." dedi.

Balotelli, son oynanan maçta oyundan çıkarılınca teknik direktör Samet Aybaba'ya sert tepki göstermişti.

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Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

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29/08/2021 16:46