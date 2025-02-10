Murat Sancak: Bu operasyonun hedefi TFF ve MHK

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında sahadan çekilmelerinin hakem kararlarına tepki amacı taşıdığını ve asıl hedefin TFF ile MHK olduğunu söyledi.

"Bu karar, Türk futboluna mesajdır." diyen Sancak, maçın kritik anlarında verilen kararların adaletsiz olduğunu savundu. "Bugün Galatasaray’a karşı sahadan çekildik ama rakip Fenerbahçe olsaydı yine aynısını yapardım." ifadelerini kullandı.

Sancak, yaşanan olayda Galatasaraylı Dries Mertens’in başrol oynadığını belirterek, "Bu penaltıya Galatasaray’ın ihtiyacı yoktu. Mertens, bu noktaya gelinmesine neden oldu." dedi. Teknik direktör Okan Buruk’un saha içindeki tavırlarını da eleştiren Sancak, Buruk’un Adana Demirsporlu oyunculara karşı tavrını etik bulmadığını dile getirdi.

Sancak, hakem kararlarının futbolun önüne geçtiğini ve benzer bir durumda yine sahadan çekileceklerini belirtti. "VAR çağrısı olmadan hakem penaltı kararı verdi. 4. hakeme 'Takımı çekiyoruz' dedik ama müdahale bile etmedi." sözleriyle hakem yönetimine tepki gösterdi.

Bu olay, Türk futbolunda büyük yankı uyandırırken, TFF ve MHK’nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.