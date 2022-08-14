Murat Sancak'tan flaş Balotelli yanıtı: Zorla kimseyi tutamayız

Sancak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası AA'ya yaptığı açıklamada, 3-0 lık galibiyet için takımını kutladığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor'u da tebrik eden Sancak, "Takımımız, seyirciye keyifli bir maç izletti. İnşallah bundan sonra da devamı gelir, arzumuz bu yönde." dedi.

"Gitmek isterse zorla kimseyi tutamayız"

Mario Balotelli'nin transfer olma durumu ile ilgili sorusu üzerine Sancak, "Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız. Neticede sözleşmesinde 'serbest kalma' maddesi var. Ödeyen takım alıp götürebilir eğer kendisi de gitmek isterse. Yapabilecek bir şey yok." ifadesini kullandı.

"Balotelli ile ilgili yorum yapmam"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise İtalyan forvetin transferiyle ilgili bir soruya, "Balotelli'nin durumuyla alakalı çok fazla bir şey söyleyemem. Kulüp ile futbolcunun arasında olan bir durum. Transfer sezonunda futbolcunun gitmesini değil de takımı geliştirecek şekilde transfer yapmamız gerekiyor. O yüzden yorum yapamam." cevabını verdi.

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14/08/2022 10:28