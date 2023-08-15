Murat Şenkul: Artık sadece mühür yok, bir asgari ücret ceza

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanların da kaçak işlere başladığını belirtti.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Kaçak inşaata müsaade etmeyeceğiz diyoruz ama birileri bizi sınamaya devam ediyor.

Vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanlar da kaçak işlere başladı çünkü devlet ciddiyetinden eser yok merkezi idarede.

Artık sadece mühür de yok !

Belediyemize 1 asgari ücret ceza ödemek isteyen herkes kaçak yapı konusunda şansını denemeye devam etsin.