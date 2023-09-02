Murat Şenkul: Girne değişiyor, Kaşgar bölgesi hayat buluyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin Kaşgar bölgesinde yapılması planlanan projenin çizimlerinde son gelindiğini söyleyerek, "Bugün hayallerimiz çizimlerle buluştu, yarın ise çizimler hayat bulacak. Girne değişiyor, Kaşgar bölgesi hayat buluyor” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne değişiyor, Kaşgar bölgesi hayat buluyor.

Vatandaşlarımızın aileleri ile huzur içinde zaman geçireceği, denize girilebileceği, gençlerin küçük yelkenliler ile açılabileceği ve en önemlisi bölge halkının huzur bulacağı Girne’nin ikinci kordonboyu projemizin çizimlerinde sona yaklaşıyoruz.

Bugün hayallerimiz çizimlerle buluştu, yarın ise çizimler hayat bulacak.”