Murat Şenkul: Girne’de 3 farklı noktada modern park plandık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin doğusu, merkezi ve batısında 3 adet modern park planladıklarını duyurdu.

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15/02/2024

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Murat Şenkul: Girne’de 3 farklı noktada modern park plandık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Girne’nin doğusu, merkezi ve batısında 3 adet modern park planladıklarını belirtti.

Bu parkların ilki olan Park Ozanköy için bugün Ozanköy Muhtarlığı ile birlikte bölge halkının fikrini ve önerilerini alacaklarını kaydeden Şenkul, “Bilgilendirme toplantısı saat 19.00’ da Ozanköy Spor kulübünde olacaktır. Tüm bölge halkını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

15/02/2024 21:30
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TAGS: Murat Şenkul, Girne
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