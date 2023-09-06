Murat Şerifoğlu daha önce de suç işlemiş

Küçük Kaymaklı'da bir emlak ofisinde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak tutuklanan Murat Şerifoğlu'nun ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

Murat Şerifoğlu'nun 2011 yılında “Ciddi darp”, “Darp”,”Vahim zarar” ve “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçlarından sabıkları bulunduğu, 2017 yılında ise “Katle teşebbüs, yaralama ve kanunsuz patlayıcı madde tüfek taşıma” suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Şerifoğlu 2017 yılında arazi meselesi yüzünden tartışığı bir aileye av tüfeği ile ateş açmış 5 ay hapis cezasına mahkum edilmişiti